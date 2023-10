Course et marche des illuminés Place de la République Nay, 15 décembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Rejoignez la magie de Noël à grandes enjambées. La Course à Pied « les illuminé(es) » de Noël arrive bientôt, et c’est l’occasion parfaite de créer des souvenirs inoubliables en famille. Enfilez vos basket, revêtez vos plus beaux pulls de Noël, et préparez vous pour une journée de joie, de rires et de sport ! Venez en tenue de lumière fluo ou lumineux!.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join in the magic of Christmas. The « Les Illuminé(es) » Christmas Run is just around the corner, and it’s the perfect opportunity to create unforgettable memories with your family. Put on your sneakers, put on your best Christmas sweaters, and get ready for a day of joy, laughter and sport! Come dressed in fluorescent or glow-in-the-dark outfits!

Únete a la magia de la Navidad a grandes zancadas. La Christmas Lights Run está a la vuelta de la esquina, y es la oportunidad perfecta para crear recuerdos inolvidables con tu familia. Cálzate las zapatillas, ponte tus mejores jerseys navideños y prepárate para un día de diversión, risas y deporte ¡Ven vestido con trajes fluorescentes o luminosos!

Schließen Sie sich dem Weihnachtszauber mit großen Schritten an. Der Weihnachtslauf « Les Illuminées(es) » steht kurz bevor und ist die perfekte Gelegenheit, unvergessliche Erinnerungen mit der ganzen Familie zu schaffen. Schlüpfen Sie in Ihre Turnschuhe, ziehen Sie Ihre schönsten Weihnachtspullover an und bereiten Sie sich auf einen Tag voller Freude, Lachen und Sport vor! Kommen Sie in Neon- oder Leuchtkleidung!

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay