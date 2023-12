Téléthon Place de la République Nay, 1 décembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

L’association Nay Avenir organise une vente de crêpes sous les halles en faveur du téléthon, suivis d’une marche de 7.5 km guidée par Béatrice. (la marche sera annulée en cas de mauvais temps)

Les recettes et dons recueillis seront versés au profit du Téléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Nay Avenir association is organizing a pancake sale under the halles in aid of the Telethon, followed by a 7.5 km walk guided by Béatrice (the walk will be cancelled in the event of bad weather)

All proceeds and donations will be donated to the Telethon.

La asociación Nay Avenir organiza una venta de tortitas bajo el mercado cubierto en beneficio del Teletón, seguida de una marcha de 7,5 km guiada por Béatrice (la marcha se anulará en caso de mal tiempo)

Todos los beneficios y donativos se destinarán al Teletón.

Der Verein Nay Avenir organisiert einen Crêpes-Verkauf unter den Markthallen zugunsten des Telethon, gefolgt von einem von Béatrice geführten 7,5 km langen Spaziergang (bei schlechtem Wetter wird der Spaziergang abgesagt)

Die gesammelten Einnahmen und Spenden kommen dem Telethon zugute.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay