Bastides des Arts – Dimanche des Arts Place de la République Nay, 5 novembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de sa saison culturelle automnale et de l’évènement Bastides des Arts, rencontres des arts visuels du Pays de Nay, qu’elle coordonne du 4 au 11 novembre 2023, la Communauté de communes du Pays de Nay propose un grand « Dimanche des Arts » pour clôturer les vacances d’automne !

Lors de cette journée, le Marché de l’Art de la Road 64 investit à nouveau les Halles de Nay ! Pour l’occasion, les étals des commerçants habituels laissent la place à une trentaine d’exposants, artistes et artisans d’art, venus du Pays de Nay et d’ailleurs. En parallèle, vous pourrez retrouver au fil de votre parcours des expositions dans les musées et galeries de Nay ainsi que des ateliers disséminés aux quatre coins de la ville !

Buvette et petite restauration sur place.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of its autumn cultural season and the Bastides des Arts, a visual arts event in the Pays de Nay region, which it is coordinating from November 4 to 11, 2023, the Communauté de communes du Pays de Nay is offering a big « Dimanche des Arts » to round off the autumn vacations!

On this day, the Road 64 Art Market will once again take over Les Halles de Nay! For the occasion, the stalls of the usual retailers will be replaced by some thirty exhibitors, artists and craftsmen from the Pays de Nay and beyond. Along the way, you’ll find exhibitions in Nay’s museums and galleries, as well as workshops all over town!

Refreshments and snacks on site

En el marco de su temporada cultural de otoño y de las Bastidas de las Artes, manifestación de artes visuales de la región del País de Nay, que coordina del 4 al 11 de noviembre de 2023, la Mancomunidad de Municipios del País de Nay propone un gran « Domingo de las Artes » como colofón de las vacaciones de otoño

Ese día, el Mercado del Arte de la Carretera 64 tomará de nuevo las Halles de Nay Para la ocasión, los puestos de los comerciantes habituales serán sustituidos por una treintena de expositores, artistas y artesanos del Pays de Nay y más allá. A lo largo del recorrido, podrá encontrar exposiciones en los museos y galerías de Nay, así como talleres repartidos por toda la ciudad

Refrescos y tentempiés in situ

Im Rahmen ihrer kulturellen Herbstsaison und der Veranstaltung Bastides des Arts, Treffen der visuellen Künste im Pays de Nay, die sie vom 4. bis 11. November 2023 koordiniert, bietet die Communauté de communes du Pays de Nay einen großen « Sonntag der Künste » an, um die Herbstferien abzuschließen!

An diesem Tag findet der Kunstmarkt der Road 64 erneut in den Markthallen von Nay statt! Zu diesem Anlass machen die Stände der üblichen Händler Platz für rund 30 Aussteller, Künstler und Kunsthandwerker aus der Region Pays de Nay und darüber hinaus. Parallel dazu können Sie auf Ihrem Rundgang Ausstellungen in den Museen und Galerien von Nay sowie Workshops in der ganzen Stadt besuchen!

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay