Concert Place de la République Nay, 8 septembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Le groupe « Noémie & Friends » organise un concert qui pourra plaire aussi bien aux adultes qu’aux enfants et où bonne ambiance et divertissement seront au rendez-vous. En cas de pluie, repli à la salle Petit Boy de Nay..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The group « Noémie & Friends » is organizing a concert that will appeal to adults and children alike, with a great atmosphere and plenty of entertainment. In case of rain, the concert will take place at the Salle Petit Boy in Nay.

El grupo « Noémie & Friends » organiza un concierto que gustará tanto a adultos como a niños, con un gran ambiente y mucha diversión. En caso de lluvia, el concierto tendrá lugar en la Salle Petit Boy de Nay.

Die Gruppe « Noémie & Friends » organisiert ein Konzert, das sowohl Erwachsenen als auch Kindern gefallen könnte und bei dem gute Stimmung und Unterhaltung garantiert sind. Bei Regen wird in den Saal Petit Boy in Nay ausgewichen.

