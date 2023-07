Marché Place de la république Nay, 26 août 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Les producteurs locaux proposent sur leurs étals les produits emblématiques du Béarn et des saveurs d’ailleurs, dans un cadre architectural exceptionnel, au cœur de la grande place rectangulaire et sous les halles de la Bastide de Nay . Vous pourrez y faire vos emplettes alimentaires auprès des exposants présents (charcutiers, bouchers, fromagers, poissonniers, boulangers, pâtissiers, crêpiers, primeurs, traiteurs, fleuristes, torréfacteur…) ainsi qu’auprès des commerçants des Halles..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 13:30:00. .

Place de la république

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The local producers propose on their stalls the emblematic products of Béarn and flavours from elsewhere, in an exceptional architectural setting, in the heart of the large rectangular square and under the halls of the Bastide of Nay. You will be able to do your food shopping with the exhibitors present (pork butchers, butchers, cheese makers, fishmongers, bakers, pastry cooks, pancake makers, greengrocers, caterers, florists, coffee roasters…) as well as with the shopkeepers of the Halles.

Los productores locales ofrecen en sus puestos los productos emblemáticos de Béarn y los sabores de otros lugares, en un marco arquitectónico excepcional, en el corazón de la gran plaza rectangular y bajo el mercado cubierto de la Bastida de Nay. Podrá hacer sus compras alimentarias con los expositores presentes (charcuteros, carniceros, queseros, pescaderos, panaderos, pasteleros, panquequeros, verduleros, restauradores, floristas, tostadores de café, etc.) así como con los comerciantes de las Halles.

Die lokalen Erzeuger bieten an ihren Ständen die typischen Produkte des Béarn und Geschmäcker aus anderen Ländern an, und das in einem außergewöhnlichen architektonischen Rahmen, mitten auf dem großen rechteckigen Platz und unter den Markthallen der Bastide de Nay . Hier können Sie Ihre Lebensmittel bei den anwesenden Ausstellern (Metzger, Fleischer, Käser, Fischhändler, Bäcker, Konditoren, Crêpes-Bäcker, Gemüsehändler, Feinkosthändler, Floristen, Kaffeeröster…) sowie bei den Händlern in den Markthallen einkaufen.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay