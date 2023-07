Marché Place de la république Nay, 11 juillet 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Dans un cadre architectural exceptionnel, au cœur de la grande place rectangulaire entourée d’arcades, et sous les halles, surmontées du bâtiment de la Mairie, les producteurs locaux proposent sur leurs étals les produits emblématiques du Béarn et des saveurs d’ailleurs qui font aujourd’hui de ce marché traditionnel crée en 1302 le second marché le plus important du département.

Ce marché hebdomadaire vous permettra de faire vos emplettes alimentaires auprès des commerçants des Halles et des exposants présents sur la place (tel que fruits, légumes, boucherie, restauration à emporter, rôtisserie, vins fins, produits du terroir, …) et de trouver également de l’artisanat, des vêtements, des chaussures, de la maroquinerie ….

Place de la république

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In an exceptional architectural setting, in the heart of the large rectangular square surrounded by arcades, and under the halls, topped by the Town Hall building, local producers offer on their stalls the emblematic products of Bearn and flavors from elsewhere that make this traditional market, created in 1302, the second most important in the department

This weekly market will allow you to do your food shopping with the shopkeepers of the Halles and the exhibitors present on the square (such as fruits, vegetables, butcher’s shop, take-away food, rotisserie, fine wines, local products, …) and to find also crafts, clothes, shoes, leather goods ..

En un marco arquitectónico excepcional, en el corazón de la gran plaza rectangular rodeada de soportales, y bajo el vestíbulo cubierto del mercado, rematado por el edificio del Ayuntamiento, los productores locales ofrecen en sus puestos los productos emblemáticos del Béarn y los sabores de otros lugares que hoy hacen de este mercado tradicional, creado en 1302, el segundo más importante del departamento

Este mercado semanal le permitirá hacer sus compras alimentarias con los comerciantes de las Halles y los expositores presentes en la plaza (como fruta, verdura, carnicería, comida para llevar, asadores, vinos finos, productos locales, etc.) y también encontrar artesanía, ropa, zapatos, artículos de cuero, etc

In einem außergewöhnlichen architektonischen Rahmen, im Herzen des großen rechteckigen, von Arkaden umgebenen Platzes und unter den Hallen, über denen das Rathaus thront, bieten lokale Erzeuger an ihren Ständen die typischen Produkte des Béarn und Aromen aus anderen Ländern an, die diesen 1302 gegründeten traditionellen Markt heute zum zweitwichtigsten des Departements machen

Auf diesem Wochenmarkt können Sie bei den Händlern von Les Halles und den Ausstellern auf dem Platz Lebensmittel einkaufen (z. B. Obst, Gemüse, Metzgerei, Essen zum Mitnehmen, Braten, feine Weine, regionale Produkte usw.)

