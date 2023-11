NAVETTE BUS PROCESSION ST NICOLAS DE PORT Place de la République Nancy, 9 décembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

La navette au départ de la Place de la République vous permettra, après le départ du défilé de la Saint-Nicolas de Nancy, de vous rendre à Saint-Nicolas-de-Port afin d’assister à la 778e procession religieuse.. Tout public

Samedi 2023-12-09 19:15:00 fin : 2023-12-09 22:45:00. 10 EUR.

Place de la République

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The shuttle bus departing from Place de la République will take you to Saint-Nicolas-de-Port after the start of Nancy’s Saint-Nicolas parade, for the 778th religious procession.

El autobús lanzadera de la Place de la République le llevará a Saint-Nicolas-de-Port para asistir a la 778ª procesión religiosa tras el inicio del desfile de Saint-Nicolas en Nancy.

Mit dem Pendelbus ab dem Place de la République können Sie nach dem Start der Nikolausparade in Nancy nach Saint-Nicolas-de-Port fahren, um der 778. religiösen Prozession beizuwohnen.

Mise à jour le 2023-10-27 par DESTINATION NANCY