Repas des bénévoles, à Montdoumerc Place de la République Montdoumerc, 24 novembre 2023, Montdoumerc.

Montdoumerc,Lot

Repas, à destination des bénévoles, pour vous remercier et accueillir de nouveaux visages. Rejoignez-nous !.

2023-11-24 19:00:00 fin : 2023-11-24 . .

Place de la République Salle des Fêtes

Montdoumerc 46230 Lot Occitanie



Meal for volunteers, to thank you and welcome new faces. Come and join us!

Comida para los voluntarios, para darles las gracias y dar la bienvenida a caras nuevas. ¡Ven y únete a nosotros!

Essen, für die Freiwilligen, um Ihnen zu danken und neue Gesichter zu begrüßen. Schließen Sie sich uns an!

Mise à jour le 2023-10-18 par OT CVL Lalbenque – Limogne