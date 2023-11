Sportez-vous bien : Randonnée marché de noël Place de la République Montargis, 15 décembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

A l’occasion du marché de Noël venez faire une randonnée dans le cadre du programme Sportez-vous bien..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 18:30:00. .

Place de la République

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Join us for a walk during the Christmas market as part of the Sportez-vous bien program.

Únase a nosotros para dar un paseo como parte del programa Sportez-vous bien en el mercado de Navidad.

Anlässlich des Weihnachtsmarktes kommen Sie zu einer Wanderung im Rahmen des Programms « Sportez-vous bien ».

