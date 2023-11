Marché de Noël Place de la République Montargis, 15 décembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Retrouvez de nombreux exposants lors du marché de noël..

2023-12-15 fin : 2023-12-24 . .

Place de la République

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



You’ll find plenty of exhibitors at the Christmas market.

En el mercado navideño encontrará numerosos expositores.

Finden Sie auf dem Weihnachtsmarkt zahlreiche Aussteller.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT MONTARGIS