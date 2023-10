13EME FÊTE DE LA BIÈRE ET DE LA CHOUCROUTE Place de la République Metz, 3 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Thé dansant les après-midis, animations musicales et orchestres, et restauration tous les jours sans oublier une ambiance festive garantie. Les amateurs d’ambiance bavaroise seront ravis !

Choucroute, spécialités à la broche, jarret de porc ou encore poulet rôti et surtout des litres de bières (à consommer avec modération) sont proposés pendant toute la durée de l’évènement et le tout dans une ambiance bavaroise !

Un orchestre animera l’événement en semaine et le week-end un grand orchestre bavarois vous attend

Pour toute réservation : https://bookings.zenchef.com/results?rid=363004&pid=1001. Tout public

Vendredi 2023-11-03 11:00:00 fin : 2023-11-04 23:59:00. .

Place de la République

Metz 57000 Moselle Grand Est



Afternoon tea dances, live music and orchestras, daily catering and a guaranteed festive atmosphere. Lovers of Bavarian ambience will be delighted!

Sauerkraut, spit-roasted specialties, pork knuckle, roast chicken and, above all, liters of beer (to be consumed in moderation) are on offer throughout the event, and all in a Bavarian atmosphere!

A live band will entertain you during the week, and at the weekend, a large Bavarian orchestra awaits you

For bookings: https://bookings.zenchef.com/results?rid=363004&pid=1001

Bailes de té por las tardes, música y orquestas en directo, catering todos los días y un ambiente festivo garantizado. Los amantes del ambiente bávaro estarán encantados

Chucrut, especialidades asadas, codillo de cerdo o pollo asado y, sobre todo, litros de cerveza (para beber con moderación) se ofrecen durante todo el evento, ¡todo ello en un ambiente bávaro!

Durante la semana actuará una orquesta, y el fin de semana una gran banda bávara

Para reservas: https://bookings.zenchef.com/results?rid=363004&pid=1001

Tanztee an den Nachmittagen, musikalische Unterhaltung und Orchester sowie Verpflegung an allen Tagen und nicht zu vergessen eine garantierte Feststimmung. Liebhaber bayerischer Atmosphäre werden begeistert sein!

Sauerkraut, Spezialitäten am Spieß, Schweinshaxe oder auch Brathähnchen und vor allem literweise Bier (in Maßen zu genießen) werden während der gesamten Veranstaltung angeboten und das alles in bayerischer Atmosphäre!

Unter der Woche wird eine Band die Veranstaltung musikalisch umrahmen und am Wochenende erwartet Sie ein großes bayerisches Orchester

Für Reservierungen: https://bookings.zenchef.com/results?rid=363004&pid=1001

