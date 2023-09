WEEK-END DES SPORTS PARALYMPIQUES ET ADAPTÉS Place de la République Metz, 23 septembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Le week-end des sports est de retour

Oserez-vous tester toutes les activités ?

Basket fauteuil

Boccia

Biathlon

Parcours moteur

Rameur

Volley assis et adapté

Javelot sur fauteuil

Restauration sur place. Tout public

Samedi 2023-09-23 11:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR.

Place de la République

Metz 57000 Moselle Grand Est



The sports weekend is back

Will you dare to try out all the activities?

Armchair basketball

Boccia

Biathlon

Motor course

Rowing machine

Sitting and adapted volleyball

Wheelchair javelin

Catering on site

Vuelve el fin de semana deportivo

¿Te atreverás a probar todas las actividades?

Baloncesto en silla de ruedas

Boccia

Biatlón

Recorrido a motor

Remo

Voleibol sentado y adaptado

Jabalina en silla de ruedas

Restauración in situ

Das Sportwochenende ist wieder da

Trauen Sie sich, alle Aktivitäten zu testen?

Sesselbasketball

Boccia

Biathlon

Motorischer Parcours

Rudergerät

Sitzvolleyball und angepasstes Volleyball

Javelin auf dem Stuhl

Verpflegung vor Ort

