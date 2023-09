WEEK-END DES SPORTS Place de la République Metz, 23 septembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Le week-end des sports est de retour le 23 et 24 septembre, place de la République de 11h à 18h ! L’édition 2023 est proposée autour du thème « sports paralympiques et adaptés ».

De nombreuses activités seront proposées : basket fauteuil, boccia, biathlon, parcours moteur, rameur, volley assis et adapté, javelot sur fauteuil, exposition autour des Jeux Paralympiques,point de collecte de matériel de sport, proposé par la Recyclerie du Sport Lorraine

Buvette et restauration sur place.

Cet évènement est organisé par la Ville de Metz en partenariat avec APF France Handicap, ASPTT Metz Judo, CDOS, Comité Départemental de Moselle Athlétisme, Comité Départemental de Moselle Handisport, Comité Départemental de Moselle Sport Adapté, District Mosellan de Football, Handi Cap Evasion, Ligue Grand Est de Judo, Metz Espoir Volley, Société des Régates Messines, Randonnée des lavoirs.

Manifestation est gratuite et ouverte à tous,. Tout public

Samedi 2023-09-23 11:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR.

Place de la République

Metz 57000 Moselle Grand Est



The sports weekend is back on September 23 and 24, at Place de la République from 11am to 6pm! The theme of the 2023 edition is « Paralympic and adapted sports ».

A wide range of activities will be on offer: wheelchair basketball, boccia, biathlon, motor course, rowing machine, seated and adapted volleyball, wheelchair javelin, Paralympic Games exhibition, sports equipment collection point run by the Recyclerie du Sport Lorraine

Refreshments and catering on site.

This event is organized by the City of Metz in partnership with APF France Handicap, ASPTT Metz Judo, CDOS, Comité Départemental de Moselle Athlétisme, Comité Départemental de Moselle Handisport, Comité Départemental de Moselle Sport Adapté, District Mosellan de Football, Handi Cap Evasion, Ligue Grand Est de Judo, Metz Espoir Volley, Société des Régates Messines, Randonnée des lavoirs.

The event is free and open to all,

El fin de semana del deporte vuelve los días 23 y 24 de septiembre, en la plaza de la República, de 11.00 a 18.00 horas El tema de la edición de 2023 es « Deportes paralímpicos y adaptados ».

Se propondrán numerosas actividades: baloncesto en silla de ruedas, boccia, biatlón, cursos de motricidad, remo, voleibol sentado y adaptado, jabalina en silla de ruedas, una exposición sobre los Juegos Paralímpicos y un punto de recogida de material deportivo a cargo de la Recyclerie du Sport Lorraine

Restauración y catering in situ.

Este acontecimiento está organizado por el Ayuntamiento de Metz en colaboración con APF France Handicap, ASPTT Metz Judo, CDOS, Comité Départemental de Moselle Athlétisme, Comité Départemental de Moselle Handisport, Comité Départemental de Moselle Sport Adapté, District Mosellan de Football, Handi Cap Evasion, Ligue Grand Est de Judo, Metz Espoir Volley, Société des Régates Messines, Randonnée des lavoirs.

El evento es gratuito y está abierto a todos,

Das Wochenende des Sports ist am 23. und 24. September auf dem Place de la République von 11 bis 18 Uhr wieder geöffnet! Die Ausgabe 2023 wird unter dem Motto « Paralympische und angepasste Sportarten » angeboten.

Es werden zahlreiche Aktivitäten angeboten: Rollstuhlbasketball, Boccia, Biathlon, Motorikparcours, Rudern, Sitzvolleyball und angepasstes Volleyball, Speerwerfen im Rollstuhl, eine Ausstellung über die Paralympischen Spiele und eine Sammelstelle für Sportgeräte, die von der Recyclerie du Sport Lorraine angeboten wird

Getränke und Speisen vor Ort.

Diese Veranstaltung wird von der Stadt Metz in Partnerschaft mit APF France Handicap, ASPTT Metz Judo, CDOS, Comité Départemental de Moselle Athlétisme, Comité Départemental de Moselle Handisport, Comité Départemental de Moselle Sport Adapté, District Mosellan de Football, Handi Cap Evasion, Ligue Grand Est de Judo, Metz Espoir Volley, Société des Régates Messines, Randonnée des lavoirs (Wanderung durch die Waschhäuser) organisiert.

Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle zugänglich,

Mise à jour le 2023-09-20 par AGENCE INSPIRE METZ