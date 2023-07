FETE FORAINE DE LA MIRABELLE Place de la République Metz, 18 août 2023, Metz.

Metz,Moselle

Amusement et bonne humeur garantis grâce à vos manèges préférés (trampoline, toboggan, boîte à rire, karting enfantin, chaises volantes, structure gonflable …) et des jeux d’adresse (jeu de cascades, pêche aux canards, jeux casino Niagara, pinces …).

De nombreux points de restauration situés dans l’espace de la foire (churros – crêpes – gaufres – snack – glaces – confiserie) rendront votre sortie encore plus festive.. Tout public

Vendredi 2023-08-18 14:00:00 fin : 2023-09-03 20:00:00. EUR.

Place de la République

Metz 57000 Moselle Grand Est



Fun and good humor guaranteed with your favorite rides (trampoline, slide, laughing box, karting, flying chairs, inflatable structure?) and games of skill (waterfall game, duck fishing, Niagara casino games, pliers?).

Numerous food outlets located in the fairground (churros ? pancakes ? waffles – snacks ? ice creams ? confectionery) will make your outing even more festive.

Diversión y buen humor garantizados gracias a sus atracciones favoritas (cama elástica, tobogán, caja de la risa, karting infantil, sillas voladoras, estructura hinchable…) y juegos de habilidad (juego de la cascada, pesca del pato, juegos del casino del Niágara, alicates…).

Numerosos puntos de restauración situados en el recinto ferial (churros ? tortitas ? gofres – bocadillos ? helados ? confitería) harán que su salida sea aún más festiva.

Spaß und gute Laune sind garantiert dank Ihrer Lieblingskarussells (Trampolin, Rutsche, Lachbox, Kinderkarting, fliegende Stühle, Hüpfburg?) und Geschicklichkeitsspielen (Stuntspiel, Entenangeln, Niagara-Kasinospiele, Zangen?).

Zahlreiche Verpflegungsstellen, die sich auf dem Messegelände befinden (Churros ? Crêpes ? Waffeln – Imbiss ? Eis ? Süßwaren), machen Ihren Ausflug noch festlicher.

Mise à jour le 2023-07-17 par AGENCE INSPIRE METZ