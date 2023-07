PING TOUR 2023 Place de la République Metz, 22 juillet 2023, Metz.

Metz,Moselle

La caravane du PING TOUR se met en route à la rencontre des quelque 5 millions de Français qui pratiquent le tennis de table sous toutes ses formes. Cette tournée nationale de promotion, imaginée et réalisée par la Fédération française de tennis de table s’installe le temps d’une journée, d’un week-end ou d’une semaine au cœur des villes françaises. Du nord au sud, de l’est à l’ouest, le ping est partout, tout le temps.

Ping éducatif

Ateliers techniques pour progresser de 4 à 7 ans, 8 à 12 ans et 13-17 ans. Radar de vitesse, robot lanceur de balles, ateliers technique pour progresser.

Le Free Ping

Tables de formes différentes et variées, filets amovibles, mini-tables où l’on joue comme chez soi, librement ou en compétition.

Le Ping Inclusif

Inclusif car il est adapté à tous les publics, seniors, en situation de handicap dans une dynamique de lutte contre la sédentarité : tests physiques et à la table pour mesurer le niveau de forme du participant (protocole précis) et jeux en situation de handicap à la table.

PingVR

Jouer au tennis de table avec un casque de réalité virtuelle. Découvrir le Ping de manière moderne et adaptée à toutes les situations.. Tout public

Samedi 2023-07-22 11:00:00 fin : 2023-07-22 18:00:00. 0 EUR.

Place de la République

Metz 57000 Moselle Grand Est



The PING TOUR caravan sets off to meet the 5 million French people who play table tennis in all its forms. This nationwide promotional tour, conceived and produced by the French Table Tennis Federation, will take place for a day, a weekend or a week in the heart of French towns and cities. From north to south, east to west, ping is everywhere, all the time.

Educational ping

Technical workshops for 4-7, 8-12 and 13-17 year-olds. Speed radar, ball-throwing robot, technical workshops to help you progress.

Free Ping

Tables of different shapes and sizes, removable nets, mini-tables where you can play like at home, freely or in competition.

Ping Inclusif

Inclusive because it’s adapted to all publics, seniors and the disabled, with a view to combating a sedentary lifestyle: physical and table tests to measure the participant’s level of fitness (precise protocol) and disabled games at the table.

PingVR

Play table tennis with a virtual reality headset. Discover table tennis in a modern way, adapted to all situations.

La caravana del PING TOUR sale al encuentro de los 5 millones de franceses que practican el tenis de mesa en todas sus modalidades. Esta gira nacional de promoción, ideada y producida por la Federación Francesa de Tenis de Mesa, recorre el corazón de las ciudades francesas durante un día, un fin de semana o una semana. De norte a sur, de este a oeste, el tenis de mesa está en todas partes, a todas horas.

Ping-pong educativo

Talleres técnicos para hacer progresar a los niños de 4 a 7 años, de 8 a 12 años y de 13 a 17 años. Radar de velocidad, robot lanzapelotas, talleres técnicos para ayudarle a progresar.

Ping gratuito

Mesas de diferentes formas y tamaños, redes desmontables, mini-mesas donde se puede jugar como en casa, libremente o en competición.

Ping Inclusif

Inclusivo porque está adaptado a todos los públicos, mayores y personas con discapacidad, en el marco de la lucha contra el sedentarismo: pruebas físicas y de mesa para medir el nivel de forma física del participante (protocolo preciso) y juegos de mesa para personas con discapacidad.

PingVR

Juegue al tenis de mesa con un casco de realidad virtual. Descubra el tenis de mesa de una forma moderna, adaptada a todas las situaciones.

Die Karawane der PING TOUR macht sich auf den Weg, um die rund 5 Millionen Franzosen zu treffen, die Tischtennis in all seinen Formen spielen. Die vom französischen Tischtennisverband ausgedachte und durchgeführte nationale Werbetour wird einen Tag, ein Wochenende oder eine Woche lang im Herzen der französischen Städte stattfinden. Von Nord bis Süd, von Ost bis West, Tischtennis ist überall, zu jeder Zeit.

Bildungs-Ping

Technische Workshops für Fortschritte von 4 bis 7 Jahren, 8 bis 12 Jahren und 13 bis 17 Jahren. Geschwindigkeitsradar, Ballwurfroboter, technische Workshops, um Fortschritte zu machen.

Free Ping

Tische in verschiedenen Formen und Varianten, abnehmbare Netze, Mini-Tische, an denen man wie zu Hause spielt, frei oder im Wettbewerb.

Inklusives Ping

Inklusiv, weil es für alle Altersgruppen, Senioren und Behinderte geeignet ist, um gegen Bewegungsmangel anzukämpfen: körperliche Tests und Tests am Tisch, um das Fitnessniveau des Teilnehmers zu messen (genaues Protokoll) und Spiele mit Behinderung am Tisch.

PingVR

Tischtennis mit einem Virtual-Reality-Headset spielen. Ping auf moderne Art und Weise entdecken und an alle Situationen anpassen.

Mise à jour le 2023-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ