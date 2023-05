BELLISSIMETZ Place de la République, 7 juin 2023, Metz.

Metz,Moselle

La place de la République se mettra aux couleurs de l’Italie, et plus particulièrement de la Sardaigne, pour la deuxième édition de « BellissiMetz ». Pendant 5 jours, retrouvez le village italien avec ses 28 producteurs et artisans, ainsi que de nombreuses animations musicales. Tout public

Vendredi 2023-06-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 20:00:00. 0 EUR.

Place de la République

Metz 57000 Moselle Grand Est



Place de la République will be decked out in the colors of Italy, and Sardinia in particular, for the second edition of « BellissiMetz ». For 5 days, enjoy the Italian village with its 28 producers and craftsmen, as well as a host of musical events

La Place de la République se engalanará con los colores de Italia, y de Cerdeña en particular, con motivo de la segunda edición de « BellissiMetz ». Durante 5 días, podrá visitar el pueblo italiano con sus 28 productores y artesanos, así como numerosos eventos musicales

Die Place de la République wird für die zweite Ausgabe von « BellissiMetz » in den Farben Italiens und insbesondere Sardiniens erstrahlen. Fünf Tage lang finden Sie das italienische Dorf mit seinen 28 Produzenten und Handwerkern sowie zahlreiche musikalische Darbietungen

Mise à jour le 2023-05-26 par AGENCE INSPIRE METZ