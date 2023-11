ANIMATION TÉLÉTHON Place de la République Mamers, 8 décembre 2023, Mamers.

Mamers,Sarthe

Mobilisez-vous au profit de AFM Téléthon !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 19:00:00. .

Place de la République Salle du Cloitre

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire



Mobilize for the benefit of AFM Telethon!

¡Movilízate en beneficio del Teletón de la AFM!

Mobilisieren Sie sich zugunsten von AFM Telethon!

Mise à jour le 2023-11-14 par eSPRIT Pays de la Loire