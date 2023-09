MARCHE VENDREDI À MALICORNE-SUR-SARTHE Place de la république Malicorne-sur-Sarthe, 8 septembre 2023, Malicorne-sur-Sarthe.

Malicorne-sur-Sarthe,Sarthe

Tous les vendredis de 8h à 12h.

2023-09-08 fin : 2023-09-08 12:00:00. .

Place de la république

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire



Every Friday from 8am to 12pm

Todos los viernes de 8 a 12 horas

Jeden Freitag von 8 bis 12 Uhr

Mise à jour le 2023-01-05 par eSPRIT Pays de la Loire