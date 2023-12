Randonnée de fin d’année Place de la République Magnac-Laval, 30 décembre 2023 14:30, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Dernière randonnée de l’année proposée par le tiers lieu. Venez passer un moment convivial et prendre l’air dans la nature aux couleurs de l’hiver. Un chocolat chaud vous sera offert à l’issue de la randonnée..

2023-12-30 fin : 2023-12-30 17:30:00. .

Place de la République Tiers lieu

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Last hike of the year proposed by le tiers lieu. Come and spend a convivial moment in the winter-colored countryside. A hot chocolate will be offered at the end of the hike.

Último paseo del año organizado por Le tiers lieu. Venga a pasar un rato agradable al aire fresco del invierno. Al final del paseo se ofrecerá un chocolate caliente.

Letzte Wanderung des Jahres, die vom Dritten Ort angeboten wird. Verbringen Sie einen geselligen Moment und schnappen Sie frische Luft in der Natur, die in den Farben des Winters erstrahlt. Am Ende der Wanderung wird Ihnen eine heiße Schokolade angeboten.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Pays du Haut Limousin