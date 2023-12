Spectacle de magie Place de la République Magnac-Laval, 16 décembre 2023 16:00, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Petits et grands, venez vous émerveiller devant les fabuleux tours de magie d’Isabelle Monedière. Le spectacle sera suivi d’un goûter..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:30:00. .

Place de la République Salle de spectacle

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Young and old, come and marvel at Isabelle Monedière’s fabulous magic tricks. The show will be followed by a snack.

Jóvenes y mayores, vengan a maravillarse con los fabulosos trucos de magia de Isabelle Monedière. El espectáculo irá seguido de un aperitivo.

Ob Groß oder Klein, lassen Sie sich von den fabelhaften Zaubertricks von Isabelle Monedière verzaubern. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen kleinen Imbiss.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Pays du Haut Limousin