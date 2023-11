Marché de Noël Place de la République Magnac-Laval, 9 décembre 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Tout est réuni pour terminer vos achats pour le réveillon, trouver des cadeaux de Noël et profiter de l’ambiance de Noël. De nombreuses animations sont au programme : maquillage gratuit pour les enfants, présence du Père Noël, chants de chorale, mascottes, ludothèque itinérante, buvette, repas frites et camembert fondu, hot-dogs, etc..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Place de la République

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Everything you need to complete your Christmas Eve shopping, find Christmas gifts and enjoy the Christmas atmosphere. There’s plenty of entertainment on the program, including free face painting for children, Santa Claus, choral singing, mascots, a travelling toy library, a refreshment stand, French fries and melted Camembert, hot dogs and more.

Todo lo que necesita para completar sus compras de Nochebuena, encontrar regalos de Navidad y disfrutar del ambiente navideño. El programa incluye muchas actividades de ocio, como pintacaras gratuito para los niños, Papá Noel, cantos corales, mascotas, una ludoteca ambulante, un puesto de refrescos, patatas fritas y camembert fundido, perritos calientes y mucho más.

Hier ist alles versammelt, um Ihre Einkäufe für Heiligabend abzuschließen, Weihnachtsgeschenke zu finden und die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen. Auf dem Programm stehen zahlreiche Animationen: kostenloses Kinderschminken, Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Chorgesang, Maskottchen, fahrende Spielothek, Imbissbude, Pommes frites und geschmolzener Camembert, Hotdogs usw.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Pays du Haut Limousin