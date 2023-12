Ecriture de lettre au Père-Noël et/ou création de cartes de voeux Place de la République Magnac-Laval, 9 décembre 2023 14:00, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Les plus jeunes pourront venir écrire leur lettre au Père Noël et les plus grands confectionner leurs cartes de vœux pour le plus grand plaisir de ceux qui les recevront..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:00:00.

Place de la République Tiers Lieu

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Younger children can come and write their letters to Santa, and older children can make their own greetings cards, to the delight of those who receive them.

Los más pequeños podrán escribir sus cartas a Papá Noel y los mayores confeccionar sus propias tarjetas de felicitación, para deleite de quienes las reciban.

Die Jüngsten können ihren Brief an den Weihnachtsmann schreiben und die Älteren ihre Wunschkarten basteln, um den Beschenkten eine große Freude zu bereiten.

