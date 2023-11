Spectacle petite enfance – Une balade en forêt Place de la République Magnac-Laval, 9 décembre 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Les tout petits sont invités à venir découvrir ce spectacle intégralement conçu et réalisé par les assistantes maternelles du territoire de la Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche. Inscription conseillée..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Place de la République Salle de spectacle

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Toddlers are invited to come and discover this show, entirely designed and produced by nursery assistants from the Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche. Registration recommended.

Los más pequeños están invitados a asistir a este espectáculo, diseñado y realizado íntegramente por auxiliares de guardería de la Mancomunidad de municipios de Haut Limousin en Marche. Se recomienda inscribirse.

Die ganz Kleinen sind eingeladen, diese Aufführung zu entdecken, die vollständig von den Kindergärtnerinnen der Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche konzipiert und realisiert wurde. Anmeldung empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Pays du Haut Limousin