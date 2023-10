Randonnée d’automne Place de la République Magnac-Laval, 18 novembre 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Venez vous balader en forêt et laissez-vous enchanter par les chaudes couleurs de l’automne. Cette randonnée sera l’occasion, pour ceux qui le souhaitent, de faire des dessins et de prendre des photos pour aider à créer une exposition sur les beautés de l’automne. A l’issu de la randonnée, un chocolat chaud vous sera offert..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

Place de la République Tier Lieu

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take a walk in the forest and let yourself be enchanted by the warm colors of autumn. Those who wish to do so will have the opportunity to make drawings and take photos to help create an exhibition on the beauties of autumn. At the end of the hike, you’ll be offered a hot chocolate.

Venga a dar un paseo por el bosque y déjese hechizar por los cálidos colores del otoño. Este paseo será una oportunidad para que aquellos que lo deseen hagan dibujos y tomen fotos para ayudar a crear una exposición sobre las bellezas del otoño. Al final del paseo, se le ofrecerá un chocolate caliente.

Kommen Sie mit auf einen Spaziergang durch den Wald und lassen Sie sich von den warmen Farben des Herbstes verzaubern. Wer möchte, kann auf dieser Wanderung Zeichnungen und Fotos machen, um eine Ausstellung über die Schönheiten des Herbstes zu erstellen. Am Ende der Wanderung wird Ihnen eine heiße Schokolade angeboten.

