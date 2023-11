Balade mycologique Place de la République Magnac-Laval, 8 novembre 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Venez découvrir les champignons de nos forêts en compagnie de membres de la Société Mycologique du Limousin. Venez apprendre à les reconnaître et à les différencier. Amanites, russules, bolets, etc n’auront plus aucun secret pour vous..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . .

Place de la République Ties Lieu

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the mushrooms of our forests in the company of members of the Société Mycologique du Limousin. Learn to recognize and differentiate them. Amanites, coltsfoot, boletes, etc. will no longer hold any secrets for you.

Venga a descubrir las setas de nuestros bosques en compañía de los miembros de la Société Mycologique du Limousin. Aprenda a reconocerlas y a diferenciarlas. Amanitas, uña de caballo, boletos, etc. ya no tendrán secretos para usted.

Entdecken Sie die Pilze unserer Wälder in Begleitung von Mitgliedern der Société Mycologique du Limousin. Kommen Sie und lernen Sie, sie zu erkennen und zu unterscheiden. Amanites, Russules, Steinpilze usw. werden kein Geheimnis mehr für Sie sein.

