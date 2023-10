Atelier bien-être – La communication non-violente Place de la République Magnac-Laval, 25 octobre 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Venez apprendre les principes de la communication non-violente..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 19:30:00. .

Place de la République Tiers Lieu

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and learn the principles of non-violent communication.

Ven y aprende los principios de la comunicación no violenta.

Kommen Sie und lernen Sie die Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation kennen.

Mise à jour le 2023-10-07 par OT Pays du Haut Limousin