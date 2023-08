Fête de l’automne Place de la République Magnac-Laval, 24 septembre 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Venez fêter l’arrivée de l’automne lors de cette fête. Au programme : vide grenier, animation avec la banda diapason, déambulation musicale du Clown Valézic, parade de vélos décorés. Buvette et restauration sur place..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 17:30:00. .

Place de la République

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate the arrival of autumn. On the program: garage sale, entertainment by the banda diapason, musical parade by Clown Valézic, parade of decorated bicycles. Refreshments and snacks on site.

Venga a celebrar la llegada del otoño en este festival. En el programa: venta de garaje, animación con la banda diapasón, desfile musical del Payaso Valézic, desfile de bicicletas decoradas. Refrescos y comida disponibles in situ.

Feiern Sie auf diesem Fest die Ankunft des Herbstes. Auf dem Programm stehen: Flohmarkt, Unterhaltung mit der Banda Diapason, musikalischer Umzug von Clown Valézic, Parade mit geschmückten Fahrrädern. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Pays du Haut Limousin