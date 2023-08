Atelier généalogie Place de la République Magnac-Laval, 19 septembre 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Introduction à la généalogie par Laura Pasquet afin de partir sur de bonnes bases avant de partir à la recherche de ses ancêtres..

2023-09-19 fin : 2023-09-19 12:00:00. .

Place de la République Tiers Lieu

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An introduction to genealogy by Laura Pasquet, to get you off to a good start before you set off in search of your ancestors.

Una introducción a la genealogía, de Laura Pasquet, para que tenga una buena base antes de lanzarse a la búsqueda de sus antepasados.

Einführung in die Genealogie von Laura Pasquet, um eine gute Grundlage zu schaffen, bevor man sich auf die Suche nach seinen Vorfahren begibt.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Pays du Haut Limousin