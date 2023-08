Journée en Corrèze Place de la République Magnac-Laval, 16 septembre 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Participez à cette journée de découverte du sud de la Corrèze. Au programme : visite guidée de Collonges-la-Rouge, déjeuner, visite de Beaulieu sur Dordogne et visite d’une cave de vin paillé..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 20:30:00. EUR.

Place de la République

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Join us for a day of discovery in southern Corrèze. The program includes a guided tour of Collonges-la-Rouge, lunch, a visit to Beaulieu sur Dordogne and a tour of a mulled wine cellar.

Únase a nosotros para pasar un día explorando el sur de Corrèze. El programa incluye una visita guiada a Collonges-la-Rouge, un almuerzo, una visita a Beaulieu sur Dordogne y una visita a una bodega de vino caliente.

Nehmen Sie an diesem Tag teil, um den Süden der Corrèze zu entdecken. Auf dem Programm stehen eine Führung durch Collonges-la-Rouge, Mittagessen, ein Besuch in Beaulieu sur Dordogne und die Besichtigung eines Strohweinkellers.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Pays du Haut Limousin