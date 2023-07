Marché semi-nocturne Place de la République Magnac-Laval, 26 août 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Venez profiter des bons produits locaux à emporter ou à déguster sur place dans une ambiance chaleureuse , musicale et dansante animée par DJ Steph..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . EUR.

Place de la République

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy local produce to take away or taste on the spot, in a warm, musical and dancing atmosphere hosted by DJ Steph.

Venga y disfrute de magníficos productos locales para llevar o degustar in situ, en un ambiente cálido, musical y bailable conducido por DJ Steph.

Genießen Sie die guten lokalen Produkte zum Mitnehmen oder zum Verzehr vor Ort in einer herzlichen , musikalischen und tänzerischen Atmosphäre, die von DJ Steph moderiert wird.

