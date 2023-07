Rallye Quiz Magnachon Place de la République Magnac-Laval, 9 août 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Venez découvrir le patrimoine et l’histoire du joli bourg de Magnac-Laval en vous amusant. Pensez à vous inscrire !.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 19:00:00. .

Place de la République

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and have fun discovering the heritage and history of Magnac-Laval. Don’t forget to sign up!

Venga y diviértase descubriendo el patrimonio y la historia de la bonita ciudad mercado de Magnac-Laval. No olvide inscribirse

Entdecken Sie das Kulturerbe und die Geschichte des hübschen Städtchens Magnac-Laval auf spielerische Weise. Denken Sie daran, sich anzumelden!

Mise à jour le 2023-05-05 par OT Pays du Haut Limousin