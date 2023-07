Atelier bien-être Place de la République Magnac-Laval, 2 août 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Venez appréhender les stratégies et apprendre des exercices anti-stress..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 19:30:00. .

Place de la République Tiers Lieu

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and learn strategies and anti-stress exercises.

Venga y aprenda estrategias y ejercicios antiestrés.

Machen Sie sich mit Strategien vertraut und lernen Sie Anti-Stress-Übungen kennen.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Pays du Haut Limousin