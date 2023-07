Visit’Ô Lim – Balade avec les ânes, pause gourmande à la ferme et secrets de fabrication du savon au lait d’anesse Place de la République Magnac-Laval, 12 juillet 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Partez en promenade bucolique en campagne avec Aurora en compagnie des ânesses aux alentours de la ferme (les ânes ne sont pas montés). Quelques produits de la ferme vous seront proposés lors d’une pause gourmande, puis vous assisterez à la traite et enfin les secrets de fabrication des savons au lait d’ânesse vous seront dévoilés. A partir de 3 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Eveil des sens et câlins garantis à pratiquer en famille et entre amis. Inscription obligatoire..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 19:00:00. EUR.

Place de la République

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a bucolic country walk with Aurora in the company of the donkeys around the farm (the donkeys are not ridden). You’ll be offered a selection of the farm?s products during a gourmet break, then watch the milking process, and finally learn the secrets of making donkey?s milk soaps. Ages 3 and up. Children must be accompanied by an adult. Awaken your senses and cuddle up with family and friends. Registration required.

Dé un bucólico paseo campestre con Aurora en compañía de los burros por los alrededores de la granja (los burros no se montan). Le ofrecerán una selección de productos de la granja durante una pausa gastronómica, después asistirá al ordeño y finalmente aprenderá los secretos de la fabricación de jabones de leche de burra. Para niños a partir de 3 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Despierte sus sentidos y acurrúquese con amigos y familiares. Inscripción obligatoria.

Machen Sie mit Aurora einen Spaziergang auf dem Land in Begleitung der Eselinnen in der Umgebung des Bauernhofs (die Esel werden nicht geritten). Bei einer Schlemmerpause werden Ihnen einige Produkte des Hofes angeboten, dann sehen Sie beim Melken zu und schließlich werden Sie in die Geheimnisse der Herstellung von Eselinnenmilchseifen eingeweiht. Für Kinder ab 3 Jahren. Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Anregung der Sinne und garantierte Umarmungen mit der Familie oder mit Freunden. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT Pays du Haut Limousin