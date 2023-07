Festival National de Bellac – Concert de Niko Place de la République Magnac-Laval, 6 juillet 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste, il offre sur scène un panel varié allant du rire aux larmes à la dérision. Ses interprétations et son style à part font de ses représentations des moments de partage. Déjà performeur l’an dernier lors d’un passage d’une chanson lors du Cabaret Or Normes, il nous semblait important de lui donner une vraie chance pour démontrer toute son énergie et sa générosité. On sent bien que le monsieur a apprécié Hadji-Lazaro, Thiéfaine, Bashung et toute une suite de noms français signalés par leur intransigeance. C’est un set puissant et direct qui vous attend, armé d’une guitare et de Mr X aux percussions, un duo qui semble déjà bien rodé pour faire danser et donner le plaisir d’une musique sincère et efficace..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . EUR.

Place de la République

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Author, composer, performer and multi-instrumentalist, he offers a varied on-stage range from laughter to tears to derision. His interpretations and distinctive style make his performances moments of sharing. Having already performed a song at last year’s Cabaret Or Normes, we felt it was important to give him a real chance to show off his energy and generosity. It’s clear that the man has appreciated Hadji-Lazaro, Thiéfaine, Bashung and a whole string of French names known for their intransigence. A powerful, direct set awaits you, armed with a guitar and Mr X on percussion, a duo that already seems well-versed in making people dance and giving them the pleasure of sincere, effective music.

Autor, compositor, intérprete y multiinstrumentista, ofrece una variada gama de actuaciones en directo, que van de la risa a la lágrima, pasando por la burla. Sus interpretaciones y su estilo inconfundible hacen de sus actuaciones momentos para compartir. Tras haber interpretado ya una canción en el Cabaret Or Normes del año pasado, nos pareció importante darle una verdadera oportunidad de mostrar su energía y generosidad. Se nota que ha disfrutado con Hadji-Lazaro, Thiéfaine, Bashung y un largo etcétera de nombres franceses sin concesiones. Le espera un set potente y directo, armado con una guitarra y Mr X a la percusión, un dúo que ya parece bien versado en hacer bailar a la gente y darle el placer de una música sincera y eficaz.

Als Autor, Komponist, Interpret und Multiinstrumentalist bietet er auf der Bühne ein vielfältiges Spektrum von Lachen über Weinen bis hin zu Spott. Seine Interpretationen und sein eigenständiger Stil machen seine Auftritte zu Momenten des Teilens. Nachdem er bereits im letzten Jahr beim Cabaret Or Normes mit einem Lied aufgetreten war, erschien es uns wichtig, ihm eine echte Chance zu geben, um seine ganze Energie und Großzügigkeit unter Beweis zu stellen. Man merkt, dass der Mann Hadji-Lazaro, Thiéfaine, Bashung und eine ganze Reihe anderer französischer Namen, die durch ihre Kompromisslosigkeit auffallen, geschätzt hat. Es erwartet Sie ein kraftvolles und direktes Set, bewaffnet mit einer Gitarre und Mr. X an den Perkussionsinstrumenten, ein Duo, das bereits gut eingespielt zu sein scheint, um die Leute zum Tanzen zu bringen und Freude an einer ehrlichen und effizienten Musik zu vermitteln.

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Pays du Haut Limousin