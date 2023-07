Festival National de Bellac – danse – Le corps transpercé Place de la République Magnac-Laval, 6 juillet 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

L’orientation artistique et pédagogique d’Aurélia Jarry s’inscrit dans la lignée du Tanztheater de Pina Bausch. Sa technique corporelle articule la conscience du squelette comme moyen d’assurer les appuis (Eutonie de Gerda Alexander), à la respiration et à l’inertie comme moteurs du mouvement. Sa proposition chorégraphique cherche à révéler la « parole dansée » de chaque interprète, au sein d’un collectif attentivement construit. La formation en danse contemporaine proposée par Aurélia Jarry au sein de la Compagnie Sait-Mouvoir nait de la volonté de créer un espace où danser, et interroger le fait de danser. Dans le cadre de cette grande journée et soirée du Festival National à Magnac-Laval pour « DANSEZ VILLAGES ! », place à l’enfant du pays et le résultat d’une de ses recherches les plus intimes..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 20:00:00. .

Place de la République Salle de spectacle

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Aurélia Jarry’s artistic and pedagogical orientation is in the tradition of Pina Bausch’s Tanztheater. Her body technique articulates awareness of the skeleton as a means of ensuring support (Gerda Alexander’s Eutonie), with breathing and inertia as the motors of movement. Her choreographic proposition seeks to reveal the « danced word » of each performer, within a carefully constructed collective. Aurélia Jarry’s contemporary dance training with Compagnie Sait-Mouvoir was born of a desire to create a space in which to dance, and to question the very act of dancing. As part of the National Festival’s « DANSEZ VILLAGES! » day and evening event in Magnac-Laval, we’re delighted to present the result of one of her most intimate research projects.

El enfoque artístico y pedagógico de Aurélia Jarry se inscribe en la tradición del Tanztheater de Pina Bausch. Su técnica corporal combina la conciencia del esqueleto como medio de asegurar el apoyo (Eutonie de Gerda Alexander), con la respiración y la inercia como fuerzas motrices del movimiento. Su coreografía busca revelar la « palabra bailada » de cada intérprete, dentro de un colectivo cuidadosamente construido. La formación en danza contemporánea ofrecida por Aurélia Jarry en el seno de la Compagnie Sait-Mouvoir nació del deseo de crear un espacio en el que bailar y cuestionar el propio acto de bailar. En el marco de la gran jornada y velada del Festival Nacional de Magnac-Laval para « DANSEZ VILLAGES! », ha llegado el momento de que esta nativa de la región presente los resultados de uno de sus proyectos de investigación más íntimos.

Die künstlerische und pädagogische Ausrichtung von Aurélia Jarry steht in der Tradition des Tanztheaters von Pina Bausch. Ihre Körpertechnik verbindet das Bewusstsein für das Skelett als Mittel zur Sicherung der Stützen (Eutonie von Gerda Alexander) mit der Atmung und der Trägheit als Motoren der Bewegung. Ihr choreografischer Vorschlag versucht, die « getanzte Sprache » jedes einzelnen Darstellers innerhalb eines aufmerksam aufgebauten Kollektivs zu enthüllen. Die Ausbildung in zeitgenössischem Tanz, die Aurélia Jarry innerhalb der Compagnie Sait-Mouvoir anbietet, entstand aus dem Wunsch heraus, einen Raum zu schaffen, in dem getanzt und das Tanzen hinterfragt werden kann. Im Rahmen dieses großen Tages und Abends des Nationalen Festivals in Magnac-Laval für « DANSEZ VILLAGES! » ist Platz für das Kind des Landes und das Ergebnis einer seiner intimsten Recherchen.

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Pays du Haut Limousin