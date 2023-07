Atelier cuisine Place de la République Magnac-Laval, 1 juillet 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Découvrez la cuisine du monde lors de ce cycle de 3 ateliers cuisine. Sur réservation..

2023-07-01 fin : 2023-07-01 15:00:00. .

Place de la République

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover world cuisine in this cycle of 3 cooking workshops. Reservations required.

Descubra la cocina del mundo en esta serie de 3 talleres de cocina. Es necesario reservar.

Entdecken Sie die Küche der Welt bei diesem Zyklus von drei Kochworkshops. Mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Pays du Haut Limousin