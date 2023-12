NOËL À LUNEL 2023 – NOËL PLACE DE LA RÉPUBLIQUE – SAMEDI 16 DÉCEMBRE ET DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2023 Place de la République Lunel, 1 décembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Les commerçants de la Place de la République se joigne à la manifestation pour

proposer leur Noël Place de la République, des stands de commerçants, de l’artisanat et de la restauration..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Place de la République

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Place de la République merchants join in the festivities to present their Christmas

to offer their Place de la République Christmas, merchant stands, crafts and catering.

Los comerciantes de la Place de la République se unirán a las fiestas para ofrecer su Navidad

navidad en la Place de la République, con puestos, artesanía y comida.

Die Geschäftsleute des Place de la République schließen sich der Veranstaltung an, um

ihr Weihnachtsfest auf dem Place de la République anzubieten, mit Ständen von Händlern, Kunsthandwerkern und Gastronomie.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT PAYS DE LUNEL