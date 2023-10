Festival de la Sainte Barbe – Le bal de la Sainte Barbe Place de la République Loos-en-Gohelle, 3 décembre 2023, Loos-en-Gohelle.

Loos-en-Gohelle,Pas-de-Calais

Le traditionnel bal de la Sainte Barbe se met aux couleurs du swing avec le Sparkly swing band..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Place de la République

Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France



The traditional St. Barbara’s Ball gets swinging with the Sparkly swing band.

El tradicional baile de Santa Bárbara se anima con la banda de swing Sparkly.

Der traditionelle Barbara-Ball wird mit der Sparkly Swing Band in die Farben des Swing getaucht.

