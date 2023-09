Fête des Normands Place de la République Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Fête des Normands Place de la République Lisieux, 28 septembre 2023, Lisieux. Fête des Normands Jeudi 28 septembre, 18h00 Place de la République Gratuit Le 28 septembre, la Ville de Lisieux célèbre la Fête des Normands ! Une fête régionale pour mettre à l’honneur tout notre patrimoine culturel. Pour l’occasion, on vous propose un afterwork 100% normand avec dégustation de produits régionaux, musiques et danses locales ! GRATUIT – 18H À 20H – PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Place de la République Place de la République, Lisieux Lisieux Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T18:00:00+02:00 – 2023-09-28T20:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Calvados, Lisieux

