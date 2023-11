Marché de Noël Place de la République Limoges, 1 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

La place incontournable de Limoges s’habille de son manteau festif : 55 chalets gourmands et savoir-faire, une luge géante et une véritable piste de roller. Vous aurez peut-être la chance de pouvoir donner votre liste en direct au Père Noël et pourquoi pas de faire une photo !

A retrouver place de la Motte, rue Jean Jaurès et place St Pierre..

2023-12-01 fin : 2023-12-30 21:30:00. .

Place de la République

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Limoges?s not-to-be-missed square is decked out in its festive mantle: 55 gourmet and savoir-faire chalets, a giant toboggan and a real roller-skating rink. You might even be lucky enough to give Santa your list directly, and why not have your photo taken!

Place de la Motte, rue Jean Jaurès and Place St Pierre.

La ineludible plaza de Limoges se engalana con su manto festivo, con 55 casetas de alimentación y artesanía, un tobogán gigante y una auténtica pista de patinaje. Incluso tendrá la oportunidad de entregar su lista a Papá Noel y hacerse una foto

Place de la Motte, rue Jean Jaurès y Place St Pierre.

Der unumgängliche Platz von Limoges hüllt sich in einen festlichen Mantel: 55 Chalets mit Gourmet- und Know-how, ein Riesenschlitten und eine echte Rollschuhbahn. Vielleicht haben Sie Glück und können dem Weihnachtsmann direkt Ihre Liste geben und warum nicht ein Foto machen!

Zu finden auf der Place de la Motte, der Rue Jean Jaurès und der Place St Pierre.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Limoges Métropole