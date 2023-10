Le carroussel d’Halloween Place de la République Limoges, 30 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le carrousel fêtera Halloween !

Le carrousel sera décoré, pompons de sorcière, musique d’halloween, surprise pour les enfants..

2023-10-30 fin : 2023-10-30 20:00:00. .

Place de la République

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The carousel celebrates Halloween!

The carousel will be decorated with witch pompoms, Halloween music and surprises for the kids.

¡El carrusel celebrará Halloween!

El carrusel estará decorado con pompones de bruja, música de Halloween y sorpresas para los niños.

Das Karussell feiert Halloween!

Das Karussell wird geschmückt sein, Hexenpompons, Halloween-Musik, Überraschung für die Kinder.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Limoges Métropole