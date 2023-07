Course Nationale des Serveuses & Garçons de Café Place de la République Limoges, 30 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Dès 14h.

Départ de la course à 16h.

Comme les années précédentes, la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne organise de nouveau à Limoges la 9ème édition de la Course nationale ainsi que la 11ème édition de la Course locale des serveuses et des garçons de café de Limoges.

Plus d’une centaine de compétiteurs de toute la France seront présents au départ de cette course qui aura lieu place de la République.

Pour participer : inscriptions sur le site internet en lien..

Place de la République

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Starting at 2pm.

Race starts at 4pm.

As in previous years, the Chamber of Commerce and Industry of Limoges and Haute-Vienne is once again organizing in Limoges the 9th edition of the national race, as well as the 11th edition of the local race for waitresses and waiters in Limoges.

More than a hundred competitors from all over France will be present at the start of the race, which will take place on Place de la République.

To take part: register on the website.

Comienzo a las 14.00 horas.

La carrera empieza a las 16:00.

Como en años anteriores, la Cámara de Comercio e Industria de Limoges y Haute-Vienne organiza de nuevo la 9ª carrera nacional y la 11ª carrera local de camareras y camareros de Limoges.

Más de un centenar de competidores procedentes de toda Francia estarán en la salida de esta carrera, que tendrá lugar en la Place de la République.

Para participar: inscríbase en la página web.

Ab 14 Uhr.

Start des Rennens um 16 Uhr.

Wie in den vergangenen Jahren organisiert die Industrie- und Handelskammer von Limoges und Haute-Vienne in Limoges erneut die 9. Ausgabe des nationalen Rennens sowie die 11. Ausgabe des lokalen Rennens der Kellnerinnen und Kellner von Limoges.

Mehr als hundert Wettkämpfer aus ganz Frankreich werden am Start des Rennens stehen, das auf dem Place de la République stattfindet.

Teilnahme: Anmeldungen auf der verlinkten Website.

