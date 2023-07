Village festif du Tour de France Place de la République Limoges, 8 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Un village festif animera la place de la République au passage du Tour de France à Limoges le 8 juillet en partenariat avec Amaury Sport Organisation (ASO).

Au programme, des animations, des maillots, souvenirs, équipes de course, zone télévisée, stands d’informations et un marché de producteurs..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 17:00:00. .

Place de la République

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In partnership with Amaury Sport Organisation (ASO), a festive village will enliven the Place de la République as the Tour de France passes through Limoges on July 8.

On the program: entertainment, jerseys, souvenirs, race teams, TV zone, information stands and a farmers? market.

En colaboración con Amaury Sport Organisation (ASO), el 8 de julio se instalará un pueblo festivo en la plaza de la República al paso del Tour de Francia por Limoges.

El programa incluirá animaciones, maillots, recuerdos, equipos de carrera, una zona de televisión, puestos de información y un mercado agrícola.

Ein festliches Dorf wird den Place de la République beleben, wenn die Tour de France am 8. Juli in Limoges vorbeikommt, und zwar in Zusammenarbeit mit der Amaury Sport Organisation (ASO).

Auf dem Programm stehen Animationen, Trikots, Souvenirs, Rennteams, Fernsehbereich, Informationsstände und ein Bauernmarkt.

