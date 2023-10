Le marché du goût Place de la république Limoges, 14 octobre 2023, Limoges.

Cette année encore, le Marché du Goût et des Saveurs met en avant la qualité et le savoir-faire des artisans des métiers de bouche et des producteurs fermiers de Haute-Vienne mais aussi de la région Nouvelle-Aquitaine. Plus de 50 exposants seront présents pour vous faire découvrir des produits de qualité.

De nombreux producteurs proposant : des produits autour du canard, tous les dérivés du miel, des escargots, de fromage de vache, du safran, de l’épicerie sèche, du porc cul noir, de la viande bovine, du vin paillé, des infusions gourmandes …

Mais aussi des artisans des métiers de bouche : pâtés de pommes de terre, confitures, chocolats, cafés, saumon fumé, bière artisanale, pain bio, châtaignes, conserves artisanales, pâtisseries… Et enfin des artisans métiers d’art : éco-produits, fabrication de textile, des arts de table en céramique et en bois, des chaperons, des bijoux, des bougies…

Pour la première fois cette année, la Cité du Goût et des saveurs proposera de suivre en direct sur le marché les ateliers « On cuisine avec Régine ». Ces derniers sont animés par Régine Rossi-Lagorce, auteure, cuisinière et chroniqueuse culinaire sur France Bleu Creuse. Régine proposera d’assister en direct à la réalisation de savoureuses recettes, voire de jouer les commis à ses côtés pour les plus curieux afin d’explorer le patrimoine culinaire de notre territoire avec des produits locaux ! Ces ateliers sont organisés par la Cité du Goût et des Saveurs, concept de valorisation et de promotion du bien manger et de l’artisanat alimentaire porté par le Réseau des chambres de Métiers, qui se dérouleront le samedi 14 octore à 14h30 et 16h30 en direct place de la République.

La Chambre Artisanale de la Pâtisserie ainsi que l’Association Limousin du Goût, animeront un stand sur le thème de la Gironde avec des produits phares de ce département.

Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

