Course des serveuses, garçons de café et enfants Place de la République Limoges, 30 septembre 2023, Limoges.

Course des serveuses, garçons de café et enfants Samedi 30 septembre, 14h00 Place de la République

Le samedi 30 septembre 2023, Limoges accueille la neuvième édition de la course nationale des serveuses et des garçons de café.

Organisé par la chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, avec le soutien de l’Umih 87 et du Chal (le Cercle des hôteliers de l’agglomération de Limoges), cet événement professionnel, populaire et sportif rend hommage à la profession des serveuses et garçons de café.

Des animations sont organisées dès 14h place de la République, lieu de départ des courses, avec un grand village dédié aux cafés, hôtels et restaurants et à tous les acteurs liés à ces métiers.

Le point d’orgue de cette journée de fête sera la course nationale : près d’une centaine de participants s’élanceront en tenue traditionnelle dans les rues de Limoges sur un parcours de 4 km. Départ à 16h !

Cette course est ouverte à toute personne exerçant le métier de serveuse ou de garçon de café ou travaillant au sein d’un établissement de café, d’hôtellerie ou de restauration.

Télécharger le parcours

La course des enfants dès 14 h:

6/9 ans : 1 tour soit 390 m

10/14 ans : 2 tours soit 780 m

Renseignements et inscriptions sur www.coursedesgarconsdecafe.fr

Place de la République Place de la République Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.limoges.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1461/files/2023-06/Itineraire_2023.pdf »}, {« link »: « http://www.coursedesgarconsdecafe.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

course garçons de café

D.R.