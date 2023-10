Cet évènement est passé Audition des cuivres Place de la République Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Audition des cuivres Place de la République Limoges, 13 juin 2023, Limoges. Audition des cuivres Mardi 13 juin, 18h30 Place de la République Présentation du travail effectué par les élèves du département des cuivres.

L’audition aura lieu en extérieur sous réserve du temps sinon elle se déroulera à l’auditorium du conservatoire

Place de la République Place de la République Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-06-13T18:30:00+02:00 – 2023-06-13T20:00:00+02:00

