Fête du Tour Place de la République Limoges, 27 mai 2023, Limoges.

Samedi 27 mai, la Ville propose une animation où le vélo est à l’honneur afin de promouvoir les activités du cyclisme, de créer un temps fort en centre-ville, de valoriser le dynamisme de la Ville de Limoges et de préparer les limougeauds à accueillir l’arrivée de la 8e étape « Libourne–Limoges » le samedi 8 juillet place Jourdan. Le lendemain, Saint-Léonard-de-Noblat sera l’hôte du départ de la 9e étape.

Village Place de la République de 10h à 18h

Nombreux ateliers autour du vélo (à partir de 3 ans) – accès libre.

Randonnée familiale à vélo de 5 km avec franchissement de la ligne d’arrivée de l’étape Libourne–Limoges – départ à 11h, inscription sur place à partir de 9h.

Ouverte à tous à partir de 6 ans (les – de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte).

Avec la participation des enfants du conseil municipal des enfants.

Chaque participant doit venir avec son propre matériel (vélo, protections et ravitaillement).

Évolution en peloton encadré par la police municipale et des signaleurs à vélo.

Et puis : Vendredi 26 mai, place de la République, des ateliers vélo et remise de diplômes savoir rouler sont organisés par l’Union sportive de l’enseignement du premier degré 87 (USEP87) avec plusieurs écoles de la Ville.

Place de la République Place de la République Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T18:00:00+02:00

#FETEDUTOUR2023 randonnée familiale à vélo 5km