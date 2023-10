Le marché de Pâques Place de la République Limoges, 7 avril 2023, Limoges.

Le marché de Pâques 7 et 8 avril Place de la République

Vivez l’expérience 100% locale et venez découvrir nos animations totalement inédites pour petits et grands. Ces deux jours seront rythmés par animations et produits de qualité, plus de 60 exposants seront ravis de vous accueillir pour vous présenter leurs produits.

Les animations :

Une mini-ferme avec lapins, agneaux, chevreaux, brebis, et un bouc que vous pourrez venir brosser et câliner.

Participez à une véritable course d’escargots, réalisez une chasse à l’oeuf avec une belle récompense à la clé ! Sans oublier les adultes car pour la première fois un escape game totalement gratuit avec des paniers garnis à remporter sera proposé ! Un atelier de gravure sur bois sera également proposé par un artisan sur place (sur inscription).

Les produits

Côté artisans : chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, fabricants de bière artisanale, traiteurs, créateurs de bijoux, savonnier, maroquinier, créations textiles pour enfants, porcelaine de Limoges, tourneurs sur bois…

Côté producteurs fermiers : savourez les productions issues des exploitations fermières locales telles que de la viande (bovine, ovine, porc cul noir, volailles, etc…), des escargots, du fromage, du miel, du safran et dérivés de la noix, des sorbets et plantes médicinales, de la sève de bouleau et dérivés, des plantes aromatiques, …

