Le marché du goût 2022 Place de la république, 15 octobre 2022, Limoges. Le marché du goût 2022 Samedi 15 octobre, 09h00 Place de la république Le goût du savoir-faire Place de la république Place de la République Limoges Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Afin de promouvoir les productions gastronomiques régionales, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne, en partenariat la Ville de Limoges proposeront le marché du goût le samedi 15 octobre de 9h à 19h sans interruption, place de la République à Limoges. Cette année encore, ce Marché du Goût et des Saveurs mettra en avant la qualité et le savoir-faire des artisans des métiers de bouche et des producteurs fermiers de Haute-Vienne mais aussi de la région Nouvelle-Aquitaine. Plus de 50 exposants seront présents pour vous faire découvrir des produits de qualité. Dégustation : – L’Association Limousine du Goût animera un stand sur le thème du Lot et Garonne où vous retrouverez les produits phares de ce département en présence des producteurs du pays de l’Agenais.

– La Chambre Artisanale de la Pâtisserie, présentera le samedi matin, une recette de tarte aux pruneaux. Enfin la chambre d’agriculture proposera des ateliers aux enfants, autour des 5 sens avec les produits présents sur le marché. Les producteurs présenteront des produits autour du canard, tous les dérivés du miel, des escargots, fromage de vache, safran, épicerie sèche, porc cul noir, viande bovine, vin paillé, infusions gourmandes … Vous pourrez également retrouver des artisans métiers d’art : éco-produits, fabrication textile, vêtements pour enfants, chaperons, bijoux, bougies… ainsi que des artisans métiers de bouche : charcuterie, saumon fumé, bière artisanale, pain bio, châtaignes, conserves artisanales, pâtisserie….

2022-10-15T09:00:00+02:00

2022-10-15T19:00:00+02:00

