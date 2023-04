Visite guidée en 45 minutes chrono « La place de la République » place de la République Lille Catégories d’Évènement: Lille

Visite guidée en 45 minutes chrono « La place de la République » place de la République, 1 juin 2023, Lille. Visite guidée en 45 minutes chrono « La place de la République » 1 et 15 juin place de la République Tarif plein : 7 € Tarif réduit : 6 € Gratuité pour les enfants moins de 6 ans La ville de Lille connaît un agrandissement sans précédent en 1858, grâce à l’intégration de communes voisines. Les fortifications, repoussées vers le sud, laissent le champ libre à de nouveaux boulevards plantés, rues et places, comme la place de la République et ses abords, qui se parent de statues, grands bâtiments publics et maisons bourgeoises. Dates : jeudis 1er et 15 juin à 12h30

